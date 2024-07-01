Ранее подразделения ВДВ освободили сам посёлок, выбив подразделения ВСУ

Ситуация у украинских формирований на полях сражений ухудшается с каждым днём. Российские войска разбивают оборону Киева, делая прорывы на разных участках линии соприкосновения. Недавно стало известно об освобождении населенного пункта Спорное.

реклама

Фактически, освобождение территории Спорного, после недавнего продвижения десантников 106-й дивизии на данном участке, было лишь вопросом времени. До этого бойцы ВДВ укрепились у соседнего поселения Выемка, что сделало украинские коммуникации уязвимыми и оборону населенного пункта Спорного бесполезной. Кроме того, российские войска взяли высоты над населенным пунктом, что также сделало оборону этого поселения бесперспективной.

Отступление украинских формирований из района Спорного открывает российским военным возможности для дальнейшего продвижения к востоку и западу от железнодорожной линии. Эксперты предполагают, что именно в этом направлении будут продолжать наступление тульские десантники. Следует отметить, что успех ВС РФ в Спорном был не единственным досадным событием для ВСУ. За последние сутки они потеряли значительную часть территории в районе поселка Стельмаховка в ЛНР. Однако, самым значительным успехом российских войск за последние сутки стал штурм крупного опорного пункта украинской армии под Торецком.

Здесь бойцы подразделения "Ветераны" повторили свой успешный маневр, прорыв трехкилометровый тоннель в тыл украинской обороны и атаковали ВСУ со спины. Военные Киева не выдержали атаки и бежали со своих позиций.