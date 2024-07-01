В настоящий момент доступны две модели с установленными процессорами Loongson 3A6000

На популярной торговой площадке Aliexpress появились 2 свежие материнские платы для центрального процессора Loongson 3A6000, выпущенные в Китае. Эти платы предлагаются в разных вариантах – от базовой версии с процессором до полностью готового компьютера, включающего оперативную память, HDD и графический ускоритель.

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Первая модель – Loongson 3A6000 7A2000 – предлагается за 370 долларов без ОЗУ, накопителя и видеокарты. Все это с камнем Loongson 3A6000 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Плата 7A2000 ограничена в возможностях: 3 слота PCIe, 2 слота для памяти DDR4 и поддержка накопителей NVMe SSD и SATA. Она также имеет разъёмы HDMI и VGA, аудио интерфейсы HDA.

Второй продукт компании, XC-LS3A6M, вышел за 390 долларов и поддерживает больше расширений. Она получила дополнительный порт Ethernet и разъем USB 3.2 Type-C. Дополнительные комплектующие для обеих моделей предоставляют возможность добавить память и хранилище, а также купить плату с графическим ускорителем или без него.

Предполагается, что материнские платы поддерживают только PCIe 3.0. Это соответствует информации о процессоре Loongson 3A6000, который сравнивается с процессорами Intel 10-го поколения и AMD Zen3. Loongson представляет собой относительно молодого игрока на рынке процессоров. Учитывая санкции и стратегию самостоятельного производства китайской компании, производительность материнских плат вызывает восхищение.