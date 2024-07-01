На фоне этого украинские формирования предприняли попытку атаковать российские территории дронами-камикадзе.

Продвижение военных подразделений России на участке Карловского водохранилища продолжается успешно. Украинская сторона потеряла свои позиции на северо-востоке Карловки и на южном берегу водохранилища. Группировка ВСУ отступает из садового товарищества "Рассвет", что увеличивает зону влияния российских сил на данной территории.

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Учитывая то, что центральная часть села Карловка расположена в низине, у киевских формирований мало шансов сохранить контроль над населенным пунктом и вернуть утраченные части под свое управление. Также российская армия добилась успехов на Покровском направлении. В течение суток было освобождено не менее 8 квадратных километров территории в районах Евгеновки и Лозоватского. Это позволило прорваться в район важного транспортного узла для украинских вооруженных сил, один из путей к которому идет с севера через маршрут Покровск-Константиновка.

На фоне неудач на поле боя, Киев пытается нанести урон дронами-камикадзе на территории России. Российская противовоздушная оборона успешно отразила атаку беспилотников над рядом регионов. Киевская армия отправила 36 беспилотных аппаратов в атаку на гражданскую инфраструктуру, но большая часть из них была перехвачена над Брянской, Курской и Белгородской областями. По данным военного ведомства, объекты топливно-энергетического комплекса не пострадали.

"В прошлую ночь была попытка атаки с использованием беспилотных аппаратов. ПВО сумело уничтожить 18 беспилотников в Брянской области, 9 в Курской и 9 в Белгородской", - заявили в пресс-службе Министерства обороны.

Минобороны отметило, что подобные атаки не приведут к значительному ущербу, и намекнуло на возможные источники поставок беспилотников. Политические лидеры Киева выразили намерение атаковать инфраструктуру России, хотя они признали, что ограничены в выборе средств для атаки.