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Zelikman
Kioxia заявила о своих планах достичь 1000 слоев флэш-памяти 3D NAND к 2027 году
Для реализации данной амбициозной задачи компания объединяет усилия с Western Digital.

  Производитель памяти Kioxia из Японии представил информацию о своих планах по увеличению плотности твердотельных накопителей. На конференции в Сеуле компания рассказала о своих амбициозных планах достичь 1000 слоев флэш-памяти 3D NAND к 2027 году.

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  Прогнозы Kioxia, опубликованные PC Watch, основаны на прошлых трендах и улучшенной технологии NAND cell. Компания ожидает, что плотность кристаллов NAND достигнет 100 гБит/мм2 при 1000 слоях всего через три года, при условии увеличения темпов на 1,33 раза ежегодно. Количество слоев 3D NAND быстро растет: с 24 слоев в 2014 году до 238 слоев в 2022 году - это десятикратный прирост менее чем за десять лет. В прошлом году SK Hynix продемонстрировала 321-слойный чип TLC 4D NAND ёмкостью 1 ТБ.

  Однако увеличение количества слоев до четырехзначного числа - это непростая задача. Для достижения более высокой плотности с помощью 3D NAND требуется не просто добавить слои к чипу. Каждый слой требует открытых граней для соединения ячеек памяти, образуя лестничную конструкцию, которая занимает все большую площадь с увеличением количества слоев. Для решения этой проблемы производителям памяти придется уменьшить размер ячеек NAND как по вертикали, так и по горизонтали, переходя на QLC NAND с установкой 4 битов на ячейку. Сопротивление и шум также становятся более актуальными по мере роста уровней. Хотя у Kioxia есть планы по устранению данной проблемы, экономическая целесообразность этого решения остается под вопросом.

  Компания-партнер Kioxia, Western Digital, выразила обеспокоенность из-за резкого увеличения затрат на производство NAND, превышающего рост выручки. Обе компании уже представили технологию BiCS 8 с 218 слоями и ведут обсуждения по поводу BiCS 9 и 10 с более чем 400 слоями. Однако цель в 1000 слоев кажется чрезмерно амбициозной, что может оказаться серьезным испытанием для готовности WD к большим инвестициям.

  Kioxia должна еще выяснить, каким образом достичь желаемой плотности памяти. В настоящее время компания соперничает с Samsung, что делает цель весьма привлекательной. В будущем предстоит сложные переговоры с Western Digital о темпах и сроках масштабирования будущих узлов NAND.

#технологии #western digital #nand #компьютер #железо #память #kioxia
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