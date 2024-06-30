Компания стала второй по объемам криптовалютной биржей, обогнав Coinbase Global.

Торговая площадка для криптовалют, управляемая Bybit Fintech ltd., поднялась на второе место по объему сделок в мире. Это произошло после того, как она привлекла клиентов, ранее обслуживавшихся на ликвидированной платформе FTX, а также пользователей из Евросоюза и России.

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Доля Bybit на рынке удвоилась до 16% с октября, опережая Coinbase Global inc. Bybit занимает второе место после Binance Holdings ltd. по объему торговли с криптовалютами. Поднятие цены Bitcoin за текущий год и появление специальных биржевых фондов в Соединённых Штатах помогли криптовалютным площадкам вернуться после кризиса 2022 года. Вслед за этим событием Bybit представила новый торговый счет, позволяющий осуществлять маржинальную торговлю с использованием более 160 цифровых активов.

Со слов Чжоу, на сегодняшний день Европа имеет ключевое значение для Bybit, где осуществляется примерно 30-35 процентов всех сделок. Около 20 процентов объемов приходится на страны СНГ, где Российская Федерация является самым крупным партнёром.

Bybit соблюдает строгие правила в России, где активность с цифровыми активами находится под особым надзором из-за американских санкций, наложенных после Специальной военной операции на Украине. Компания проводит тщательную проверку российских клиентов. Вместе с этим, фирма открывает свои офисы и получает лицензии в Грузии и Казахстане.