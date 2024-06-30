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Zelikman
Китайская компания Leapmotor выпустила на рынок свой новый трёхрядный кроссовер C16
Сообщается, что данная модель намного дешевле своих аналогов, таких как Li L8

  Китайская компания, выпускающая электромобили, Leapmotor, начала продажи своего нового автомобиля - трёхрядного кроссовера C16. Новая модель представлена в шести различных вариантах стоимостью от 21,4 до 25,6 тысяч долларов. По данным Car News China, это гораздо дешевле, чем цена на подобный автомобиль Li L8.

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  Производитель утверждает, что C16 сочетает в себе черты как кроссовера, так и минивэна. По техническим характеристикам, это увеличенная версия C10. При размерах 4915x1905x1770 мм и колесной базе в 2825 мм, новая модель оказалась на 176 мм длиннее, на 90 мм выше и на 5 мм шире своего предшественника. В Leapmotor отмечают, что на этапе предпродаж 50% покупателей составляют семьи с двумя и более детьми.

  В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов и центральный сенсорный экран 14,6 дюйма, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8295. Более дорогие комплектации оборудованы системой "автопилот" с лидаром. Кроме того, пассажиры второго ряда могут пользоваться индивидуальным 15,6-дюймовым дисплеем, встроенным в потолок.

  В гибридной версии Leapmotor C16 установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 92 лошадиных сил и 231-сильный электромотор, приводящий задние колёса в движение. Аккумулятор на 28,4 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 200 километров по циклу CLTC, а общий запас хода - 1095 километров. В полностью электрической версии C16 мощность электромотора составляет 292 лошадок, а пакет аккумуляторов вместимостью 67,7 киловатт-часа позволяет проехать на 520 километров. Зарядка от 30 до 80 процентов занимает всего 15 минут. Автомобиль не оборудован полным приводом.

  С осени прошлого года крупным владельцем акций бренда Leapmotor стала корпорация Stellantis. Она уже организовала производство хэтчбеков T03 на своем польском заводе, с целью продажи в европейских странах. Будет ли C16 входить в ассортимент моделей, представленных за пределами Китая, на данный момент неясно, но аналогичную модель C10 разрабатывали с учетом зарубежных рынков.

#китай #техника #автомобили #рынок #транспорт #leapmotor #c16
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