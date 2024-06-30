Сообщается, что данная модель намного дешевле своих аналогов, таких как Li L8

Китайская компания, выпускающая электромобили, Leapmotor, начала продажи своего нового автомобиля - трёхрядного кроссовера C16. Новая модель представлена в шести различных вариантах стоимостью от 21,4 до 25,6 тысяч долларов. По данным Car News China, это гораздо дешевле, чем цена на подобный автомобиль Li L8.

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Производитель утверждает, что C16 сочетает в себе черты как кроссовера, так и минивэна. По техническим характеристикам, это увеличенная версия C10. При размерах 4915x1905x1770 мм и колесной базе в 2825 мм, новая модель оказалась на 176 мм длиннее, на 90 мм выше и на 5 мм шире своего предшественника. В Leapmotor отмечают, что на этапе предпродаж 50% покупателей составляют семьи с двумя и более детьми.

В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов и центральный сенсорный экран 14,6 дюйма, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8295. Более дорогие комплектации оборудованы системой "автопилот" с лидаром. Кроме того, пассажиры второго ряда могут пользоваться индивидуальным 15,6-дюймовым дисплеем, встроенным в потолок.

В гибридной версии Leapmotor C16 установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 92 лошадиных сил и 231-сильный электромотор, приводящий задние колёса в движение. Аккумулятор на 28,4 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 200 километров по циклу CLTC, а общий запас хода - 1095 километров. В полностью электрической версии C16 мощность электромотора составляет 292 лошадок, а пакет аккумуляторов вместимостью 67,7 киловатт-часа позволяет проехать на 520 километров. Зарядка от 30 до 80 процентов занимает всего 15 минут. Автомобиль не оборудован полным приводом.

С осени прошлого года крупным владельцем акций бренда Leapmotor стала корпорация Stellantis. Она уже организовала производство хэтчбеков T03 на своем польском заводе, с целью продажи в европейских странах. Будет ли C16 входить в ассортимент моделей, представленных за пределами Китая, на данный момент неясно, но аналогичную модель C10 разрабатывали с учетом зарубежных рынков.