Основным направлением будет развитие высокопроизводительных микросхем памяти

Корпорация SK Hynix Inc., подразделение SK Group в сфере полупроводников, планирует вложить 74,8 миллиарда долларов до 2028 года, подтверждая свое стремление к развитию в секторе, который считается ключевым для будущего бизнеса.

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Примерно 80% будут направлены на развитие высокопроизводительных микросхем памяти, как отмечено в заявлении SK Group. Оптимизированные для использования с ускорителями искусственного интеллекта корпорации NVIDIA, чипы HBM от SK Hynix будут основным фокусом инвестиций. В контексте стратегии по искусственному интеллекту SK Telecom Co. и SK Broadband Co. намерены вложить 2,5 миллиарда долларов в развитие своих центров обработки данных.

Эти планы были представлены после ежегодных стратегических совещаний председателя SK Group Че Тхэ Вона и около 20 высших руководителей, где обсуждались долгосрочные перспективы развития второй крупнейшей бизнес-группы Южной Кореи после Samsung. Руководители провели серию 20-часовых дискуссий и обсудили возможные пути реструктуризации группы, включающей секторы энергетики, химии и аккумуляторов.

Руководство решило, что к 2026 году SK Group должна заработать 58 миллиардов долларов. План также включает в себя обеспечение свободного денежного потока в размере 22 миллиарда долларов на протяжении трех лет, чтобы поддерживать соотношение долга к собственному капиталу ниже 100%.

Хотя SK впервые представляет свои инвестиционные планы до 2028 года, SK Hynix уже объявила о множестве инвестиционных проектов на этот год, включая строительство завода по производству передовой упаковки и исследовательского центра для продуктов с искусственным интеллектом в штате Индиана на сумму 3,87 миллиарда долларов. Внутри страны компания также направляет 14,6 миллиарда долларов на строительство нового комплекса по производству микросхем памяти и другие внутренние инвестиции, включая семейство полупроводниковых предприятий в Йонгине.