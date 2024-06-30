Первые результаты тестов оказались не столь впечатляющими, но команда оверклокеров продолжает экспериментировать

Энтузиасты всегда стремятся найти преимущества в области разгона и охлаждения. В рамках эксперимента группа исследователей стремилась выяснить, сможет ли применение передовых технологий GenAI и 3D-печати увеличить производительность современных процессоров. Для решения этого вопроса они создали новый стакан для жидкого азота (LN2) и пришли к некоторым интересным выводам.

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Проект объединил специалистов из различных областей: Skatterbencher, известного своими успехами в области разгона; Diabatix, специализирующегося на использовании генеративного искусственного интеллекта в охлаждении; 3D Systems, занимающегося аддитивным производством; и Elmorlabs, специализирующегося в оборудовании для оверклокинга.

Для создания улучшенного дизайна контейнера команда использовала существующий стакан Volcano LN2 от Elmorlabs как отправную точку, и применила систему искусственного интеллекта Coldstream Next от Diabatix для разработки улучшенной конструкции. Далее 3D Systems воплотили цифровой проект в жизнь, распечатав 3D-прототип с применением бескислородного медного порошка. Удивительно, что стоимость этого процесса составила 10 тысяч долларов, что значительно превышает цену оригинального стакана Volcano в 260 долларов.

Тестирование показало, что дизайн, созданный при помощи искусственного интеллекта и 3D-печати, обладает значительным потенциалом. Образец демонстрировал улучшенные показатели охлаждения, превосходя оригинальную модель. Однако проведенные дальнейшие тесты с использованием процессора Intel Core I9-14900KF Raptor Lake показали, что улучшения не так существенны, как предполагалось.

Исследователи пришли к выводу, что дизайн, созданный с применением ИИ и 3D-печати, хотя и обещает многое, в настоящее время не является оптимальным с точки зрения соотношения цена/качество для повседневного разгона. Однако их исследования еще не завершены, и они продолжают работу над оптимизацией производительности и стоимости, исследуя новые дизайны для более мощных ЦП.



