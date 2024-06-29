В компании сообщили, что к 2027 году планируют выпустить 5 "интеллектуальных" электромобилей под названием ID.UX

Автомобильный концерн Volkswagen огласил публике информацию о том, что его новый электрический кросс-купе ID.Unix поступит в продажу в Китае во второй половине июля. Кроме того, производитель представил новую серию "интеллектуальных" электромобилей под названием ID.UX. К 2027 году планируется выпустить пять различных моделей в рамках данной линейки, сообщает Car News China.

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На выставке в Пекине весной уже был показан VW ID.Unix. Технически это не уникальное разработка, а версия Cupra Tavascan с видоизмененным дизайном. Этот автомобиль стал первым полностью электрическим представителем компании, который выпускается на совместном производственном предприятии Volkswagen Anhui - единственном из китайских, где немецкая сторона владеет тремя четвертями.

Размеры VW ID.Unix составляют 4663x1860x1610 мм, колесная база - 2766 мм, что практически не отличается от других моделей, созданных VW Group на базе платформы MEB. В Китае кросс-купе будут доступны с задним и полным приводом. В первом варианте будет установлен электромотор мощностью 231 лошадиных сил, во втором - дополнительный на передней оси мощностью 109 лошадок. Обе версии будут оснащены литий-ионной батареей CATL емкостью 82,4 кВт-ч. Запас хода по циклу CLTC составит соответственно 621 и 565 километров.

Ранее в этом году китайское подразделение группы Volkswagen заявило, что к концу десятилетия в Китайской Народной Республике будет представлено не менее 30 различных моделей электромобилей. Некоторые из них будут созданы с местными партнерами, включая Xpeng.

Стоит отметить, что китайский рынок является самым важным для компании, так как в КНР реализовывается больше автомобилей, чем во всём Евросоюзе вместе взятом. Volkswagen порой даже выпускает специализированные модели дня Поднебесной, которые на уровень выше и дешевле вариантов, предлагаемых на родине.