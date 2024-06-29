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Zelikman
Российские подразделения сумели взять под контроль порядка 7 кв. километров в ЛНР
Бойцы выбили части ВСУ с позиций и продвинулись на 1,4 километра с шириной фронта в 5 километров

  На участке от Купянска до Лимана наблюдается значительный прогресс в наступлении российских войск, в частности, Вооруженные силы России не прекращают продвижение в сторону окраины посёлка Ольшаны. На востоке от Стельмаховки протекают бои между ВСУ и российской армией на укрепленных позициях.

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  Подразделениям удалось осуществить продвижение к востоку от Невского по фронту шириной в 5 километров и глубиной до 1.4 километра за сутки. Совокупная площадь освобожденного участка составляет примерно 7 километров в квадрате.

  Также был нанесен удар по позициям украинских сил в поселке Купянск-Узловой с применением авиабомб ФАБ-500. Благодаря точному попаданию, разрушен пункт временного размещения украинских группировок в здании медицинского учреждения.

  На участке от Купянска до Сватов российской армии удалось продавить оборону ВСУ в районе посёлка Мясожаровка, вытеснив киевские силы с позиций в лесных массивах к востоку от населённого пункта. В районах Степной Новоселки и Стельмаховки, куда группировка ВСУ активно подтягивала резервы, не прекращаются интенсивные бои.

  Вслед за уничтожением российскими войсками понтонного моста, Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами в обеспечении логистики, из-за чего украинский гарнизон на первой линии получает снаряды и другие ресурсы с существенной задержкой. Помимо этого, возросло время эвакуации получивших ранения бойцов с передовой, что неминуемо приводит к возрастанию необратимых потерь.

  Поступают сообщения, что в подконтрольной администрации Зеленского Харьковской области, была расширена зона обязательной эвакуации. Населению посёлков и городов Изюмского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов, необходимо покинуть свои дома, по требованию местных властей.

#сво #армия #бои #наступление #лнр
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