Сообщается, что в коалиции состоят Франция, Испания, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и Польша





Группа европейских государств запланировала объединиться для разработки ракетного оружия, способного поражать цели на расстоянии более тысячи километров, согласно программе ELSA (European Long Strike Approach).

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Согласно информации из журнала Forces Operations, в это соглашение войдут 7 стран: Франция, Испания, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и Польша. Договорилась данная коалиция 24 июня на встрече глав военных ведомств трех стран Веймарского треугольника (Варшава, Берлин, Париж).

По информации агентства Army Technology, договоренности по проекту ELSA будут отражены на бумаге на заседании Североатлантического Альянса в Вашингтоне с 9 по 11 июля, как вклад Европы в оборону стран НАТО. Инициатором проекта выступило министерство обороны Франции, уже начавшее работу по созданию ракетного оружия после конфликтов в Нагорном Карабахе и на Украине.

Предполагается, что для проекта ELSA будет использоваться крылатая ракета LCM от корпорации MBDA. Возможно, понадобится новая пусковая установка больших размеров, чем реактивная система залпового огня M270, чтобы обеспечить запуск боеприпасов дальностью свыше 1000 км.

Польские эксперты предлагают использовать морские вертикальные пусковые установки, как к примеру MK 41 и Sylver A70. В качестве ориентира может послужить установка MRC Typhon, которая позволяет выпускать ракеты Tomahawk.

Следует учитывать, что согласно РСМД между Советским Союзом и Соединёнными Штатами, стороны утилизировали баллистические и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5500 км. На данный момент в российской армии таких комплексов не имеется. Однако, президент России Владимир Путин высказал инициативу о возобновлении производства такого оружия в ответ на действия США в Европе и Юго-Восточной Азии.