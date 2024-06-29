Автомобиль получил ряд улучшений, в том числе более ёмкий аккумулятор

В Южной Корее представлен обновленный электрический седан Genesis G80. Его длина увеличилась на 130 миллиметров по сравнению с предыдущей моделью, а емкость батареи составляет 95,4 киловатт-часа. Новые функции делают автомобиль более удобным и приближают его к флагманской модели G90.

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Из сегмента бизнес-класса электрический седан перешел в представительский. Расстояние между осями увеличено до 3139 миллиметров. Пассажиры заднего ряда наслаждаются почти таким же комфортом, как в лимузинах, благодаря креслам-реклайнерам, индивидуальным экранам, электроприводам дверей и занавескам на окнах.

На передней панели размещены два дисплея - сочетание панели приборов и мультимедийной системы - объединенные в одном 27-дюймовом изогнутом блоке. Внешние изменения ограничиваются воздухозаборниками в переднем бампере, выбором литых дисков и дополнительными элементами из хрома.

Емкость батареи увеличена до 95,4 киловатт-часа вместо предыдущих 87,2 киловатт-часа. Запас хода, согласно результатам тестов, увеличился с 427 до 475 километров. Не сообщается о каких-либо изменениях в двигателях, вероятнее всего, автомобиль сохраняет два двигателя с общей мощностью 370 лошадиных сил и моментом 700 Нм.

Продажи новой модели в Южной Корее начнутся в августе. Другие рынки должны будут подождать немного. Еще одна премьера этой модели состоится на Фестивале Скорости в британском Гудвуде, где будет представлен обновленный электрический седан G80 в версии Magma.