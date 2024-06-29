По мнению экспертов, стремление крупных компаний наращивать свои вычислительные мощности подогревает интерес к данному рынку

По прогнозу от Trendforce, ожидается небольшое увеличение цен на DRAM в третьем квартале года. Предполагается, что стоимость памяти будет изменяться в пределах от 5 до 13 процентов в годовом исчислении. Обычная память поднимется на 5-10 процентов, в то время как все продукты DRAM, включая HBM чипы, подорожают на 8-13 процентов.

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Рост цен обусловлен возобновлением спроса на чипы серверной памяти и увеличением производства HBM продукции ключевыми поставщиками DRAM. Средняя цена продажи DRAM увеличивается из-за стремления производителей поднять цены, но разные категории продуктов памяти будут вести себя по-разному.

Согласно Trendforce, цены на DRAM для компьютеров будут расти на 3-8 процентов, так как спрос сейчас больше на серверы общего назначения, а производители памяти сконцентрированы на чипы HBM. Покупатели компьютеров ожидают меньшего увеличения цен по сравнению с серверными чипами DRAM из-за высоких запасов и недостатка роста спроса.

Прогнозируется, что цены на серверную DRAM вырастут на 8-13 процентов. Наличие чипов DDR4 на складах огромное, и поэтому спрос в основном будет на DDR5. Цены на мобильную DRAM увеличатся на 3-8 процентов из-за избытка запасов и старания производителей увеличить свою прибыльность.

Trendforce ожидает, что цены на VRAM также возрастут на 3-8 процентов, так как спрос на этот тип памяти остается стабильным. Покупатели используют стратегию аккумулирования запасов, в то время как производители планируют внедрить новые чипы памяти GDDR7 для обновления игровых графических процессоров.

По данным Trendforce, производство GDDR7 стоит дороже на 20-30 процентов по сравнению с GDDR6, и увеличение поставок GDDR7 для нового поколения графических процессоров Geforce RTX 50, вероятно, приведет к увеличению средневзвешенной цены, несмотря на стратегии инвентаризации.

Наконец, более старые продукты памяти, такие как DDR3 и DDR4, будут стоить на 3-8 процентов дороже. Тайваньские производители переключают свое производство на HBM, и три главных поставщика микросхем памяти стремятся увеличить цены, где это возможно.