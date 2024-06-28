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Zelikman
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
Российские военные вычислили пункт базирования американской РСЗО и нанесли по нему ракетный удар, когда техника находилась на обслуживании

  На просторах интернета появились видеокадры, на которых запечатлен момент, когда российским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" была поражена установка M270 MLRS, поставленная Североатлантическим Альянсом киевскому правительству.

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  Сообщается, что благодаря средствам аэроразведки российским военным удалось обнаружить склад в районе населенного пункта Шевченково Николаевской области, где располагалась ракетная система американского производства, используемая формированиями киевских властей. После этого был проведен ракетный удар по объекту, в результате чего были уничтожены не только американская установка, но и топливозаправщик. На записях видно два возгорания и подрыв боеприпасов.



  Эти видеокадры стали первым, зафиксированным на камеру, примером уничтожения американской ракетной системы M270 MLRS в зоне СВО. В отличие от HIMARS, гусеничный M270 может нести две ракеты ATACMS или два пакета направляющих для ракет GMLRS.

  Тем временем сообщается, что, согласно отчету Лондонского королевского аналитического центра, усилия Запада по подрыву производства вооружения в Российской Федерации не увенчались успехом. Напротив, Москве удалось увеличить объемы производства ключевых видов вооружений, необходимых для участия в Спецоперации на Украине.


  По данным британских аналитиков, несмотря на санкции со стороны Штатов и их союзников, Россия значительно нарастила производство артиллерийских боеприпасов, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА. Это свидетельствует о неэффективности западных санкций.

#сво #техника #армия #оружие #ракеты #удар #искандер-м #m270 mlrs
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