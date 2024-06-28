Сообщается, что данное устройство имеет в себе 32-битное процессорное ядро RISC-V с тактовой частотой 120 МГц

China Mobile раскрыла информацию о своей новой "супер SIM-карте", которая представляет собой нечто уникальное, оборудованную 32-битным процессорным ядром RISC-V с тактовой частотой 120 МГц. Она базируется на CC2560A, однокристальном устройстве от Texas Instruments, являющимся значительным улучшением по сравнению с обычными SIM-картами, которые используются в смартфонах.

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Во-первых, карта предлагает 2,5 Мб флэш-памяти - это в десять раз больше, чем у обычных SIM-карт и вдвое больше, чем у существующих супер SIM-карт, которые уже применяются в сценариях использования IoT. Однако, главной звездой здесь является ядро ЦП RISC-V. China Mobile утверждает, что оно обеспечивает скорость связи на 10 раз выше, чем у стандартной SIM-карты.

SIM-карта также имеет ряд серьезных функций безопасности, встроенных на аппаратном уровне. Здесь применяется более 100 различных методов усиления защиты, таких как шифрование шины, защита от побочных каналов, чувствительное маскирование сигнала и возможности физической защиты от клонирования, соответствующие стандартам сертификации EAL5+.

С помощью этой SIM-карты China Mobile нацелена на мощные IoT и подключенные приложения, где надежность и расширенные функции играют ключевую роль. Сюда входят цифровые удостоверения личности для студентов, интеллектуальные системы автомобильных ключей, оборудование для контроля доступа и упрощение цифровых платежных услуг.

Супер SIM-карта также обеспечивает надежное подключение. Помимо традиционного интерфейса SIM-карты 7816, она предлагает интерфейсы SWP, QSPI, SPI, I2C и UART для связи с различными радиомодулями, чипами хранения данных, биометрическими датчиками и так далее.

Следует отметить, что использование стандарта RISC-V из Китая вызывает обеспокоенность в Соединённых Штатах в свете нарастающего напряжения между этими странами, что может затруднить будущие инновации на этой платформе. Законодатели выразили беспокойство, поскольку архитектура открытого набора команд может помешать усилиям по контролю экспорта передовых микросхем в Китай, поскольку лицензия RISC-V позволяет любому, включая китайские компании, разрабатывать свои собственные программы.

Супер SIM-карты становятся все более востребованными в Китае. В прошлом году Народный банк Китая представил новые модели для мобильных пользователей, обеспечивающие функции цифрового кошелька, поддерживающие транзакции центрального банка в цифровой валюте. Они также поддерживают NFC для сканирования цифровых удостоверений личности.