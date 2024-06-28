Компания продала свыше 475 тысяч автомобилей за первые три месяца

Geely Automobile Holdings Ltd., зарегистрированная в Гонконге, часть автомобильной империи миллиардера Ли Шуфу, объявила, что её прибыль в первом квартале увеличилась из-за увеличения спроса на автомобили.

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Чистая прибыль выросла более чем в два раза до 1,56 миллиарда юаней, что эквивалентно $215 миллионов, за первый квартал по сравнению с предыдущим годом. Выручка увеличилась на 56% до 52,3 миллиарда юаней. Geely впервые огласила квартальную прибыль, что ставит её наравне с дочерней компанией Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., которая недавно начала торговаться на бирже Соединённых Штатов.

За первые три месяца этого года Geely продала 475 700 автомобилей, что на 50% больше, чем годом ранее. Компания-конкурент BYD Co., которая специализируется на продаже электромобилей и гибридов, сообщила о продаже 624 398 автомобилей за тот же период, с более низким темпом роста - 14%. Geely планирует продать 1,9 миллиона автомобилей в этом году.

Руководство Geely предполагает увеличение спроса на электрические и гибридные автомобили из-за усилившейся конкуренции на рынке и интенсивной ценовой войны.

"Благодаря значительному росту продаж и оптимизации структуры продукта, выручка группы значительно выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года", - заявили в Geely.

Производитель автомобилей видит результаты перехода на электромобили, продажи автомобилей с батарейным питанием выросли более чем в два раза в первом квартале. Однако, Ли отметил ранее в этом месяце, что конкуренция на китайском рынке является наиболее острой в мире. Экспорт Geely продолжает расти, компания отправила за рубеж 87 040 автомобилей за первые три месяца, увеличив данный показатель на 66%. Однако, эта динамика может быть нарушена после того, как ЕС предложил дополнительную пошлину на электромобили, производимые Zhejiang Geely Holding Group Co. в Китае.

Группа Geely выразила разочарование таким решением, подчеркнув свою поддержку свободной торговле и положительное отношение к честной конкуренции.