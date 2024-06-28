Сообщается, что данная модель будет продаваться в двух вариантах двигателя и с различными комплектациями по цене от 3990000 рублей

Китайским престижным брендом Hongqi представлена новая модель для российского рынка - среднеразмерный кроссовер HS3. Транспортное средство будет продаваться в различных комплектациях с двумя вариантами двигателей по цене от 39 900 00 рублей. Это делает HS3 самым доступным кроссовером Hongqi в России.

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Hongqi HS3 получил узнаваемый дизайн с монументальной радиаторной решеткой, названной дизайнерами "водопадом", и оригинальной светотехникой с красивой подписью. Многие элементы внешности напоминают HS5, но HS3 немного компактнее. Длина HS3 составляет 4655 мм, колесная база - 2770 мм. По этим параметрам он сопоставим с toyota RAV4, но немного меньше BMW X3. Объем багажника - от 352 до 706 литров.

Компания утверждает, что размеры HS3 позволяют сделать салон самым просторным в данном сегменте. Они также заявляют о высоком уровне акустического комфорта: шум в салоне на скорости 60 километров в час составляет 56,5 дБ. Базовая версия HS3 будет иметь только передний привод и полуторалитровый турбомотор с мощностью 156 лошадиных сил и моментом 252 Нм. Этот двигатель будет работать с семиступенчатой "роботом" от Hongqi. Расход топлива составляет в среднем 6,8 л/100 км, а разгон до 100 км/ч займет 9,9 секунды.

Более дорогая версия HS3 будет стоить 45 900 00 рублей и оснащена двухлитровым мотором мощностью 245 лошадок и моментом 380 Нм, а также восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а расход топлива - 7,5 литра.

В стандартной комплектации кроссовера будут 19-дюймовые диски, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с двумя дисплеями на 12,3 и 12,6 дюйма, камеры кругового обзора и 8 динамиков Dynaudio. Также предусмотрена панорамная крыша, электропривод двери багажника, датчики дождя и света, и система водительских ассистентов 2 уровня автономности.

В версии с двухлитровым мотором будут руль с подогревом, вентилируемые сиденья, две беспроводные зарядки, ионизатор в климатической системе, 20-дюймовые колеса и автоматический парковщик. Также можно будет выбрать контрастную окраску крыши за дополнительную плату в 50 тысяч рублей.

Слухи говорят о том, что Hongqi рассматривает возможность расширения линейки вседорожников в России за счет выхода нового флагмана - модели LS7 с 4,0-литровым v8 двигателем.