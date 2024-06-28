Это связано с вынужденным переносом производства из Китая в Европу

Электрический кроссовер Volvo EX30 будет выпущен на американском рынке с задержкой в год из-за перемещения производства из Китая в Европу в свете усугубившегося торгового конфликта, отмечает издание CarBuzz.

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Исходно планировалось начать продажи в конце 2024 года, но теперь поставки переносятся на 2025 год. Шведская компания не уточняет точный квартал начала продаж. Задержка вызвана тем, что изначально Volvo EX30 для Соединённых Штатов Америки собирались производить в Китае. Однако, введение 100-процентной пошлины на электромобили из Китайской Народной Республики американским правительством лишит Volvo прибыли. Поэтому компании требуется время для расширения производственных мощностей на своем заводе в бельгийском Генте.

Поскольку заказы на новинку в Соединённых Штатах уже поступают, Volvo оказались в затруднительном положении. Они предложат клиентам временно пользоваться другой моделью Volvo до поставки заказанного EX30. На американском рынке Volvo EX30 будет самым доступным премиальным электрическим кроссовером с начальной ценой в $35 тысяч. Топовая версия станет самым быстрым Volvo, разгоняясь до 100 километров в час за 3,4 секунды.

С другой стороны, на американском рынке продукты компании не будут подвержены столь жёсткой конкуренции со стороны китайских производителей. В настоящий момент Китай начинает поставки своих недорогих, но качественных автомобилей в различные регионы по всему миру. США являются одной из тех стран, которая ввела огромные пошлины на товары из Поднебесной, чтобы защитить собственных производителей.