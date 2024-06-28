Однако, некоторым пользователям придётся столкнуться с рядом сложностей

Компания MSI заявила порталу TFT Central, что владельцы мониторов для игр MAG 321UPX и 271QPX QD-OLED получат обновления прошивки для исправления ошибок и добавления новых функций. Некоторым пользователям, возможно, придется пройти через дополнительные препятствия.

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Главная проблема заключается в том, что мониторы MAG не имеют портов USB-данных, как более дорогие модели MPG. Также у устройств из первой партии нет программной поддержки обновлений. Некоторым владельцам приходится обращаться в службу поддержки клиентов MSI для исправления своих дисплеев. Это необходимо только для первого обновления прошивки; последующие исправления можно устанавливать через соединение DisplayPort.

Для проверки необходимости отправки монитора в сервисный центр нужно найти маркер версии прошивки в правом нижнем углу главного меню. Версии FW.012 и новее позволяют загружать исправления для 27-дюймового 271QPX, а для 32-дюймового 321UPX требуется версия FW.015 или новее. Устройства, отправленные в Европу, уже имеют подходящую прошивку, но ранние версии для других регионов могут этого не иметь.

Монитор MSI 321URX получил положительные отзывы за производительность, совместимость, настраиваемые функции OLED Care и доступную цену. MAG 321UPX, хоть и дешевле, но лишились USB-подключения и высокой мощности.

Будущая прошивка MAG может получить функции, доступные для MPG, такие как режим SRGB, улучшенное управление частотой обновления и поддержка Dolby Vision. Стоит надеяться, что это поможет MSI удержаться в лидерах в этой категории и создавать повышенную конкуренцию на рынке.