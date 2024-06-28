По словам военных, гарнизон ВСУ в данном городе истощен, и не сможет долгое время удерживать позиции





Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Александр Сырский признал, что участок боевых действий в Кураховке представляет собой одно из самых тяжёлых направлений на данный момент. Российские подразделения уже захватили большую часть Красногоровки и не прекращают наступать на восток и в центр города. По мнению военнослужащих украинских сил, город в скором времени падет.

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Офицер ВСУ с позывным "Алекс" подчеркнул трудное положение украинской армии в Красногоровке, где российские войска идут вперед, выталкивая украинцев за пределы города. Согласно его заявлениям, из-за отсутствия смены, находящиеся в обороне войска ВСУ истощены, и российские части продолжают напирать без остановки. "Алекс" отметил, что оставление Красногоровки лишь вопрос времени, так как ключевая часть города уже находится под контролем российских войск.





"Ситуация в Красногоровке осложняется, Вооруженные силы России постепенно продвигаются здание за зданием в частном секторе. В настоящий момент, украинские войска очень истощены, и скорее всего город попадет в руки русских, так как основные районы уже перешли под их контроль", - рассказал украинский военный журналистам.

Тем временем, по информации украинских военных корреспондентов, штурмовые подразделения российских войск сумели пройти в районе многоэтажек на улице Конотопская, заняв оборонительные позиции. Успешное наступление оценивается глубиной в 150 метров на участке шириной около 550 метров.