Игроки смогут получить быстрый доступ к интерфейсу создания, редактирования и обмена роликами прямо на платформе.

Пользователям Steam Launcher предоставляется возможность быстрого доступа к функциям создания, редактирования и обмена роликами через новый интерфейс записи игрового процесса, представленный в бета-версии программного обеспечения.

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Записи могут автоматически ограничиваться продолжительностью, по умолчанию 120 минут, или запускаться по нажатию горячей клавиши. Также установлены ограничения по битрейту и объему дискового пространства. Согласно оценкам Valve, 12-мбитное видео продолжительностью в два часа должно занимать до 10 ГБ.

Рекордер поддерживает все игры, не мешающие оверлею Steam. Он записывает только окно игры для конфиденциальности пользователей. Также можно контролировать запись аудио из другого программного обеспечения, например, голосового чата. Основная функция использует видеокодирование графических процессоров AMD и NVIDIA для минимизации влияния на производительность. Steam хранит записанный материал в формате RAW для более эффективного использования, но пользователи могут быстро конвертировать его в MP4.

Есть много способов делиться клипами. Пользователи могут отправлять видео между устройствами, установленными Steam, включая Steam Deck, использовать приложение Steam или QR-коды для передачи на мобильные устройства, а также отправлять ссылки через чат Steam. Достижения Steam автоматически помечают ключевые моменты в записях, но также можно добавлять закладки вручную. Пользователи имеют возможность быстро перемещаться по ключевым отрезкам с помощью элементов управления.

Новый инструмент находится в бета-тестировании, и пользователи могут присоединиться к бета-версии Steam через меню настроек.