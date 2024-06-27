Данный автомобиль получил общую мощность силовой установки в 1540 лошадиных сил и является улучшенной версией виртуального автомобиля X Gran Berlinetta

В рамках выставки в южнокорейском городе Пусан премиальный бренд Genesis представил новый концепт под названием X Gran Racer Vision Gran Turismo. Этот прототип является улучшенной версией виртуального автомобиля X Gran Berlinetta, разработанного в прошлом году для Gran Turismo. Гиперкар получил улучшенную аэродинамику, измененный салон и прирост мощности почти на 500 лошадиных сил.

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X Gran Racer можно охарактеризовать как трековую версию X Gran Berlinetta - более агрессивный внешний облик с различными сплиттерами, накладками и активными элементами, а также массивным антикрылом и продольным «плавником». Внутренность концепта предлагает всего одно сиденье - карбоновый ковш, а обычное рулевое колесо заменено на устройство управления в стиле игровых геймпадов с множеством кнопок и регуляторов.

Бензиновый V6 двигатель нового прототипа выдаёт 870 лошадиных сил. Электрическая часть стала сильнее, что привело к общей мощности силовой установки в 1540 лошадиных сил и 1425 Нм крутящего момента. Динамические характеристики гиперкара от Genesis ещё не раскрыты, а также неизвестно, когда он появится в Gran Turismo.

Этот новый концепт напоминает о проекте Magma, который разрабатывается сейчас в Genesis. В рамках этого проекта большинство моделей Genesis должны получить «заряженные» версии, но пока лишь седан G80 и кроссовер GV60 представлены в качестве прототипов.