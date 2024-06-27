Фонды ожидали большей выручки от компании Micron, на фоне развития технологий ИИ.

Акции компании Micron снизились на 6% на премаркете в четверг из-за прогноза выручки на текущий квартал, который разочаровал инвесторов, ожидавших более высоких результатов из-за возросшего спроса на искусственный интеллект.

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Производитель микросхем прогнозирует выручку в четвертом квартале в размере 7,6 миллиарда долларов, плюс-минус 200 миллионов долларов, что соответствует средней оценке аналитиков. Компания сообщила, что продала свои чипы с высокой пропускной способностью памяти HBM в этом и следующем году.

Micron - один из немногих поставщиков чипов HBM, которые используются в передовых системах искусственного интеллекта, что дает возможность компании увеличить свои запасы на 67% в этом году за счет роста спроса на полупроводники.

"Когда цена вашей акции увеличилась в три раза за 18 месяцев, то ожидания должны быть очень высокими", - подчеркивает старший аналитик в Swissquote Bank.

Производитель микросхем столкнется с потерей 10 миллиардов долларов при текущем уровне цены акций в 133,25 доллара. Также акции Nvidia, Broadcom, Intel и Qualcomm снизились на 0,2-2% на премаркете. Аналитики Saxo Bank отмечают, что рынок накладывает высокие ожидания на компании, входящие в экосистему искусственного интеллекта. Некоторые аналитики положительно отмечают рынки сбыта компании после того, как она превзошла прогнозы по выручке за третий квартал.

Аналитики от Goldman Sachs видят падение акций как возможность увеличить свои позиции, учитывая растущую долю рынка компании на прибыльном рынке чипов HBM. Харш Кумар из Piper Sandler выражает подобное мнение, считая, что условия для рынков искусственного интеллекта остаются благоприятными.

"Мы предполагаем, что эти условия сохранятся, по крайней мере, в течение большей части 2025 года", - добавил Кумар.