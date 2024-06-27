Ранее страна никогда не принимала подобных решений в отношении западных страны

Российская Федерация подумывает о возможности снизить сотрудничество дипотношений с Соединёнными Штатами Америки. Это сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в своём интервью. Со слов представителя МИД, такое решение принимается на наивысшем уровне, особенно если речь идёт о стране-партнёре как Соединённые Штаты.

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"В настоящее время рассматривается возможность принятия решения о снижении уровня дипломатических отношений. Этот вопрос находится на стадии изучения", - заявил дипломат.

По мнению высокопоставленного чиновника, российская сторона никогда ранее не инициировала такие меры в отношении стран Запада. Рябков охарактеризовал работу посольств России на Западе как сложную и подчеркнул её важность в свете текущей международной обстановки.

Стратегия по понижению уровня отношений с США может быть связана с продолжающимися недружественными действиями со стороны Вашингтона по отношению к России. Например, вооружение, поставляемое США на Украину, а также серия атак и террористических актов на территории Российской Федерации, указывают на возможное участие американских военных в этих событиях.

Американская разведывательная авиация регулярно собирает информацию об объектах в Крыму и событиях в Чёрном море, которая затем передаётся украинской стороне. Это лишь часть негативных действий, совершаемых США в отношении России.