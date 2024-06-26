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Zelikman
ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам в Харькове
Сообщается о нескольких мощных взрывах в черте города

  Сегодня в одном из городов на востоке Украины были слышны сильные взрывы, о чем сообщил, поддерживающий администрацию Зеленского, Игорь Терехов в своем канале в Telegram.

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  По информации, полученной ранее, в Харьковской области начал звучать сигнал тревоги в 13:30 по Московскому времени. На фоне продолжающейся атаки, в Харькове были слышны несколько сильных взрывов. Пока нет точных данных о том, что могло быть атаковано в центре региона. Известно, что местная администрация предпочитает молчать в случае атак на военные объекты или предприятия военной промышленности.

  На данный момент российская армия активно движется в направлении данного города. Поэтому не удивительно, что здесь сконцентрированы значительные военные силы украинских формирований, в том числе и иностранные добровольцы. В город постоянно поступают грузы военного назначения. Кроме того, Харьков является важным центром украинской военной промышленности. Возможно, были нанесены удары по объектам военной или военно-промышленной инфраструктуры украинских сил.

  Российская армия регулярно атакует ракетами и беспилотниками военные цели на территориях, контролируемых ВСУ. На данном участке обстановка становится все сложнее для украинских военных формирований. ВСУ практически невозможно эффективно защищать свои позиции из-за недостаточных резервов для укрепления действующих на передовой бригад.

#сво #техника #всу #армия #ракеты #вкс
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