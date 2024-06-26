41 Mercedes Arocs будут использоваться погранслужбой для перевозки техники на передовую

Переформированные пограничные отряды украинских войск получили от властей Федеративной Республики Германия партию грузовых машин Mercedes Arocs. Всего погранслужба Украины получила 41 грузовой автомобиль этой марки.

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По информации портала Army Recognition, украинские пограничники планируют использовать переданные автомобили для обеспечения логистики на передовой. Сертификаты на машины были вручены главе украинской Государственной пограничной службы послом Германии в Украине Мартином Йегером.

Mercedes-Benz Arocs - специализированный грузовик, предназначенный для тяжелейших условий эксплуатации, включая строительные работы. Он был выпущен в первый раз в 2013 году. Производители утверждают, что Arocs обладает высокой прочностью и надежностью в сложных условиях местности.

Эти грузовики оснащены двигателями мощностью 625 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 3000 Нм, что позволяет им перевозить многотонные грузы даже в тяжелых условиях. Производитель предлагает несколько вариантов осей - от двух до четырех. Например, модель 4145К 8х4, поставленная украинским пограничникам, оборудована двигателем с 330 кВт мощности. Кабины Arocs разработаны для долгого пребывания на строительных площадках и обеспечивают высокий уровень комфорта.

В руководстве украинской пограничной службы выразили надежду, что приобретенные машины позволят проводить прямую доставку бронированный техники к линии боевого соприкосновения.