Однако, по мнению экспертов, в ближайшие годы ситуация кардинально изменится.

Продвижение китайских транспортных средств на рынке России все еще набирает обороты, как в сегменте новых автомобилей, так и среди подержанных машин. На этом фоне водители начинают опасаться угона таких машин с целью перепродажи или разбора на запчасти.

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Представитель компании "Абсолют Страхование" сообщил журналистам, что за текущий год не было зафиксировано ни одного случая угона китайских машин. Со слов главного специалиста по страхованию автомобилей этой компании, в настоящий момент у преступников к китайским автомобилям нет интереса, и число их угонов ниже, чем у моделей из России, Европы, Японии и Кореи.

Специалист объяснил, что это связано с тем, что интерес к Б/У машинам из Китая на рынке значительно ниже, чем к японским и корейским моделям. Также он отметил, что транспортные средства из Поднебесной имеет свежие модели, и пока они новые, запчасти для ремонта сложно продавать, поэтому угонять их нецелесообразно.

Эксперты предполагают, что в будущем количество угонов автомобилей из Китая может увеличиться, и даже превзойти некоторые более классические модели. В первую очередь под угрозой такие машины, как Haval Jolion или Chery Tiggo 7, которые пользуются спросом и хорошими продажами.

Согласно словам представителя страховой компании "АльфаСтрахование", угоны в Российской Федерации по-прежнему лидируют среди корейских автомобилей, несмотря на растущую популярность китайских брендов. Однако, в компании "Согласие" назвали китайские модели самыми безопасными от угона в России и устанавливают низкие страховые тарифы по риску "хищение" для них. Представитель "Согласия" добавил, что с ростом числа зарегистрированных китайских автомобилей в России вероятно увеличится и количество угонов в дальнейшем.