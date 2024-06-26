Сообщается об ударах по пунктам размещения военнослужащих и военной техники

В ночь c 25 на 26 июня российские вооруженные силы нанесли новые авиаудары по ряду военных и инфраструктурных объектов на контролируемых украинскими формированиями территориях. Имеются отчеты о взрывах, произошедших в городе Николаев. По актуальным информационным данным, там были обнаружены и атакованы американские пусковые установки HIMARS, произведенные в самих Соединённых Штатах. Стоит напомнить, что данные комплексы имеют в арсенале ракеты ATACMS с кассетными боеголовками, и они же использовались Вооруженными силами Украины для нанесения удара по Севастополю, что привело к жертвам среди мирного населения.

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Помимо этого, были атакованы объекты в Сумах и Сумской области. Согласно отчетам источников, были уничтожены склады, где находились боеготовые ударные дроны ВСУ. Цели также были атакованы в Одесской области. Имеются отчеты об использовании беспилотников-камикадзе по объектам, принадлежащим администрации Зеленского, в городе Белгород-Днестровском. Этот населённый пункт является логистическим узлом на юге, который используется украинскими формированиями их его западными спонсорами для поставок оружия из Румынии.

Воздушно-космические силы Российской Федерации вновь провели атаки по целям в Харьковской области. Сообщается, что были поражены скопления военнослужащих и военной техники ВСУ к востоку от Волчанска. Под раздачу также попали подразделения Главного управления разведки Украины с американской бронетехникой.