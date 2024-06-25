Бойцы не растерялись и подбили грузовик с танком, взяв в плен неудачливого водителя.

Немецкий тягач MAN HX81 с основным боевым танком украинской армии Т-64БМ "Булат" на полуприцепе подъехал на позиции Вооруженных сил России близ Очеретино. Воины были удивлены, но им удалось подбить тяжелую технику и сам тягач. Об этом сообщили военные корреспонденты.

реклама

Этим утром в сети опубликовали фотографию уничтоженного танка Т-64БМ, который буксировался тягачом MAN HX81. Оказалось, что водитель грузовика должен был перевезти технику на позиции Вооруженных сил Украины, но он не знал маршрута, поэтому следовал указаниям навигатора. Неясно, то ли навигатор сбил его с пути, то ли обстановка на линии боевого соприкосновения менялась слишком стремительно, но в любом случае он повернул не в ту сторону и вместо опорника ВСУ прибыл на позиции российских войск.

Солдаты, увидев тягач и тяжелую технику на полуприцепе, были удивлены, но быстро сообразили, и использовав ситуацию, поразили его, чтобы не дать улизнуть с танком на борту. Водитель грузовой машины осознал ошибку слишком поздно, поэтому он ничего не мог сделать, чтобы предотвратить потерю танка и фуры. В конце концов, бойцы сделали всё как нужно.

Тягач MAN HX81 встал на вооружение немецкой армии более десяти лет назад, и был создан для транспортировки тяжелых грузов с танками Leopard 2, его максимальная масса составляет 130 тонн. Для погрузочно-разгрузочного оборудования имеются два крана, каждый грузоподъемностью 20 тонн, и дополнительный кран грузоподъемностью 8 тонн. Запас хода трактора составляет 800 километров. Экипаж состоит из 4 человек, кабина имеет бронирование и может защитить от пуль калибра 7,62 миллиметра и до 8 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. С начала боевых действий немцы перебросили в Киев около 90 тягачей MAN HX81 с полуприцепами для транспортировки танков и БМП.