То что начиналось как сотрудничество между человеком и искусственным интеллектом, переросло в противостояние. Робот победил.

Бенджамин Миллер, работающий писателем, рассказал BBC, что его фирма стремилась использовать искусственный интеллект для экономии средств. Он руководил группой из более чем 60 авторов и редакторов, которые публиковали материалы в журналах для продвижения компании.

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Новая рабочая система включала передачу заголовков в алгоритм искусственного интеллекта, который генерировал концепцию на основе заголовка. Затем команда писателей создавала тексты на основе этих идей, а не придумывала свои собственные, при этом Миллер редактировал финальные версии.

Хотя это может показаться как сотрудничество искусственного интеллекта с людьми, обстановка быстро изменилась. Скоро руководство приняло решение, что ChatGPT должен писать тексты полностью сам, что привело к увольнению большинства сотрудников Миллера. В конечном итоге писатель остался единственным сотрудником. Ему пришлось лишь корректировать записи ИИ.

"Я вдруг стал просто выполнять работу за всех сразу. Это было больше редактирования, чем я делал с писателями, но это все сводилось к одному и тому же. Проблема заключалась в том, что это стало очень монотонно и скучно, мне казалось, что я сам стал роботом", - сказал он.

Несмотря на сомнительное качество и общественное неодобрение использования искусственного интеллекта, все больше компаний используют его для замены людей. Практически ни одна профессия не является 100% защищенной: от инженеров-программистов и IT-специалистов до агентов колл-центров, все испытывают потенциальный риск. Это привело к предложениям о введении универсального базового дохода для смягчения воздействия на общество в целом.