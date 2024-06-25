Сообщается, что на территории промышленной зоны образовался очаг возгорания. Объявлен режим чрезвычайной ситуации

В округе Ольховатского района Воронежской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за очага возгорания на месте хранения взрывоопасных веществ. Эти данные были подтверждены главой региона Александром Гусевым.

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В ночь с 24 на 25 июня два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Воронежской области. Российская противовоздушная оборона поразила оба беспилотника. Обломки одного из них рухнули на территорию промышленной зоны, что вызвало возгорание. Это привело к детонации взрывоопасных веществ. По словам губернатора, никто из мирного населения не пострадал, но жителей попросили не выходить из домов и закрывать окна.

"Режим чрезвычайной ситуации был введен для оперативного устранения последствий взрыва в Ольховатском районе. Ситуация находится под полным контролем, на месте возгорания уже работают специальные службы, армия и местные власти. Жителей соседних районов просят сохранять спокойствие, не паниковать и следить за обновлениями", - написал Гусев в своём Telegram-канале.

Не было эвакуации населения, как утверждают украинские источники. По ранее опубликованным данным украинского Главного управления разведки, утверждалось, что из-за удара украинских беспилотников был разрушен склад боеприпасов на площади 3,5 тысячи квадратных метров в Воронежской области. По их словам, это привело к эвакуации населения.