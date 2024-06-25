Сообщается, что подготовка к увеличению производственных мощностей уже идёт и корпорация может нарастить поставки уже в этом году.

Объёмы производства зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" могут быть расширены. Компания "Высокоточные комплексы", являющаяся частью государственной корпорации "Ростех", заявила о готовности увеличить поставки данного комплекса в армию. Об этом информирует официальный представитель холдинга.

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"Панцирь" успешно показал себя, и весной текущего года было объявлено о планах увеличения поставок данного комплекса в армию в два раза. Компания заявила о готовности увеличить поставки "Панцирей" уже в 2024 году, ожидая только соответствующего приказа.

"На сегодняшний день идут предварительные работы для расширения производственных мощностей для увеличения выпуска ЗРПК "Панцирь". Для данного процесса будут выделены дополнительные средства, полученные в виде субсидий. Компания готова к увеличению поставок в текущем году, а также готовится к продолжению этой тенденции в следующем", - сообщила пресс-служба холдинга.

В конце 2023 года источник в российской военно-промышленной компании сообщил о поступлении модернизированных моделей "Панцирь-СМ" с увеличенным расстоянием поражения. Обновленный вариант более эффективен в уничтожении различных БПЛА, управляемых снарядов и скоростных баллистических целей. Ракета нового ЗРПК имеет увеличенную в два раза скорость, 3000 метров в секунду против 1300 м/с у ракеты 57Э6Э комплекса "Панцирь-С".

Как было ранее сообщено, зенитный комплекс "Панцирь-СМ" получил новую универсальную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, которая позволяет обнаруживать цели на дистанции до 75 километров. Дальность стрельбы увеличилась до 40 километров. Он способен фиксировать и поражать различные виды дронов и других угроз.