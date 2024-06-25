Китайская компания является самым крупным заказчиком серверов американской фирмы.

Корпорация Oracle предупредила инвесторов о том, что новое законодательство, которое потенциально запрещает TikTok в США, может негативно отразиться на ее финансовых результатах.

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В соответствии с законом, подписанным президентом Джо Байденом в апреле, предоставление услуг интернет-хостинга TikTok может стать незаконным, если китайские владельцы не выполнят определенные требования. Oracle указала в своем документе, что отказ от предоставления услуг TikTok и недостаточное перераспределение мощностей могут негативно повлиять на их доходы и прибыль. Кроме того, соблюдение новых правил также может увеличить затраты компании.

TikTok использует облачную инфраструктуру Oracle для хранения и обработки данных пользователей в США. Это известный факт для аналитиков Уолл-Стрит, которые считают TikTok одним из важнейших клиентов компании Oracle. В результате применения новых законов, Oracle может потерять значительную часть доходов, связанных с хостингом бизнеса TikTok в США, как сообщает аналитик Деррик Вуд.

Годовой доход Oracle от TikTok составляет от 480 до 800 миллионов долларов, согласно оценкам Кирка Матерна. Отделение компании, которое предоставляет вычислительные мощности и хранилище, за последний год получило около 6,9 миллиарда долларов выручки. Недавний рост бизнеса облачной инфраструктуры, обусловленный спросом на искусственный интеллект, помог акциям Oracle увеличиться на 34%.

Законодатели в США выразили обеспокоенность относительно безопасности данных пользователей TikTok. В соответствии с подписанным в апреле законом, TikTok должен найти покупателя в течение 270 дней или быть запрещен в США. TikTok судится с государством для отмены данного закона.