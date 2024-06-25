Сообщается, что на данном объекте будут собираться будущие электрокары компании.

Корпорация Ferrari выпустила официальное видео, посвященное новому производственному объекту под названием E-Building. На этом заводе будут собирать новинки, включая будущий электрический суперкар, а также компоненты для двигателей.

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E-Building от Ferrari находится в Маранелло и занимает более 40 тысяч квадратных метров. Было заявлено, что воздействие завода на окружающую среду сведено к минимуму. Например, планируется использовать только электричество из возобновляемых источников. На крыше завода установлено более 3 тысяч солнечных панелей, которые могут генерировать до 1,3 мегаватт энергии. Производственный процесс включает в себя циклическое использование воды, включая дождевую.





На заводе уже есть возможности для производства собственных электрических компонентов, включая двигатели и аккумуляторы. Однако, первый электрический автомобиль Ferrari планируется представить только в следующем году, а сборку батарейной модели начнут только в 2026 году. По предварительным оценкам, её цена составит не менее 500 тысяч евро.

Еще одной целью нового завода является увеличение производительности компании с 14 до 20 тысяч автомобилей в год, так как E-Building позволяет собирать не только электрические автомобили, но и традиционные модели. Кроме того, в Ferrari надеются на ускорение разработки новых моделей и расширение возможностей персонализации.