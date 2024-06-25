Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Ferrari опубликовала видео, снятое на своём новом предприятии E-Building
Сообщается, что на данном объекте будут собираться будущие электрокары компании.

  Корпорация Ferrari выпустила официальное видео, посвященное новому производственному объекту под названием E-Building. На этом заводе будут собирать новинки, включая будущий электрический суперкар, а также компоненты для двигателей.

реклама

  E-Building от Ferrari находится в Маранелло и занимает более 40 тысяч квадратных метров. Было заявлено, что воздействие завода на окружающую среду сведено к минимуму. Например, планируется использовать только электричество из возобновляемых источников. На крыше завода установлено более 3 тысяч солнечных панелей, которые могут генерировать до 1,3 мегаватт энергии. Производственный процесс включает в себя циклическое использование воды, включая дождевую.


  На заводе уже есть возможности для производства собственных электрических компонентов, включая двигатели и аккумуляторы. Однако, первый электрический автомобиль Ferrari планируется представить только в следующем году, а сборку батарейной модели начнут только в 2026 году. По предварительным оценкам, её цена составит не менее 500 тысяч евро.

  Еще одной целью нового завода является увеличение производительности компании с 14 до 20 тысяч автомобилей в год, так как E-Building позволяет собирать не только электрические автомобили, но и традиционные модели. Кроме того, в Ferrari надеются на ускорение разработки новых моделей и расширение возможностей персонализации.

#технологии #электрокары #компании #ferrari #заводы
+
Написать комментарий (0)
Процессоры Arrow Lake и Lunar Lake будут доступны уже осенью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
17
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
5
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
2
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
1
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Новая внешность Джин Грей из игры Marvel's Wolverine вызвала негодование фанатов
2
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
92
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
2
"Серые" Toyota Corolla Cross появились на российском рынке по цене от 2,5 млн рублей
+
Microsoft пытается заставить пользователей отказаться от локальной учётной записи в Windows
9
Арестованный в России Пол Уилан просит США вынудить Москву пойти на обмен заключённым
1
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
2

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
12
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
36
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
12
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19

Сейчас обсуждают

Феодосий Иванов
03:43
Ура! И повезло взять за 109₽ на распродаже, ведь сейчас цена подскочит до ~4к.
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
Alex Z
03:16
твое мнение никого не волнует задрот
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
Alex Z
03:14
до последнего хрюка укросвинособак
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
Радислав Маратов
02:53
Хоть 1? Ну вот и я со своей i9 14900KF собственной персоной. Постоянные вылеты, экраны смерти, различные баги. 90% случаев на движке унриал. Зарегался на этом сайте чтоб оставить коммент тебе из-за то...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Евгений Шрайнер
02:17
Самый прикол был раньше если с компьютерюниверс брать. Дешевле немецких цен было. Так как без немецкого налога)
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
World Trailer
02:01
"идеально подходит для домашних медиацентров" Дааа.. идеальнейше просто подходит! С вырезанным то AV1 декодером :D
Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
World Trailer
01:53
Это вообще не та малина... без ЭЛТ монитора и клавы от которой клавиша в лоб могла отскочить :D
Pocket 386 - возрождение ретро-ПК в портативном формате
Давид Назлуян
01:30
Сомневаюсь, что для игры, просто такой конфиг удобно использовать для монтажа (большой объем всех накопителей)
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
Давид Назлуян
01:29
А как же фризер 420? И поверьте, на фоне интела она пипец холодная) Говорю, как владелец максимально похожего конфига (не знаю исполнения видюхи, у меня палитовская OC)
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
Дмитрий Меньшин
01:27
Диск 22Тб очевидно рассчитан на сервер. И их оттуда снимают из-за тог, что они уже выработали свой ресурс и стали ненадёжные. А ты вот, рядовой покупатель, поешь говна. Ещё и продают даже не с 50% ски...
Seagate начала продажу восстановленных Б/У HDD-накопителей на платформе eBay
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем