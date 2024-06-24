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Zelikman
В России впервые с марта 2023 года упал спрос на автомобили класса "Люкс"
Самыми продаваемыми машинами данного класса оказались Bentley Bentayga

  С начала марта прошлого года в Российской Федерации зафиксировано уменьшение продаж автомобилей из самого высокого премиального сегмента. Согласно данным "Автостата", только 38 новых автомобилей этого класса было продано на отечественном рынке в мае текущего года, и самым востребованным вариантом оказался Bentley Bentayga.

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  Результаты мая текущего года на 22% ниже, чем в тот же месяц прошлого года. Последний раз снижение активности покупателей в этом рыночном сегменте наблюдалось в марте 2023 года, когда продажи упали на 42%. Рынок продолжает расти в целом за 2024 год — с января по май было продано 230 автомобилей, показав рост на 24% по сравнению с прошлым годом.

  В мае в России было продано 15 новых Bentley, по 7 Rolls-Royce и Ferrari, 6 Lamborghini, 2 Maserati и 1 Aston Martin. Самыми популярными среди автомобилей "тяжелого люкса" оказались кроссоверы. Топ-3 лидеров включает в себя 11 автомобилей Bentley Bentayga, Lamborghini Urus в количестве 6 единиц и Rolls-Royce Cullinan - 5 экземпляров.

  Недавно британская компания Rolls-Royce представила обновленную версию модели Cullinan. Кроссовер получил серьезно переработанный дизайн и более современный интерьер, но сохранил прежние двигатель и шасси.

#россия #автомобили #рынок #bentley bentayga
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Мое мнение об Alan Wake 2
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