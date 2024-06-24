Проект стал одним из самых прибыльных и загружаемых для компании Tencent

Согласно отчету независимого исследования, компания Tencent Holdings Ltd. увеличила продажи игры Dungeon & Fighter Mobile на более чем 100% в первый месяц после выпуска, что может означать, что лидер онлайн-развлечений наконец-то нашел новую успешную франшизу.

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Новая игра, разработанная компанией Nexon Co., заработала на iOS $270 миллионов за первый месяц после запуска 21 мая, став лидером как по количеству загрузок, так и по доходам в стране. Эти результаты превзошли ожидания аналитиков и являются наиболее успешным дебютом года для Tencent. Игра рассматривается как потенциальный источник стабильного дохода, подобно Honor of Kings - самой прибыльной игре в Китае.

Tencent ускорила выпуск игры Dungeon & Fighter Mobile до мая после успешного тестирования, позиционируя её как блокбастер, который поможет развитию ключевого внутреннего игрового подразделения. После отчета Sensor Tower аналитик Нико Партнерс Сяофэн Цзэн повысил свои прогнозы валового дохода игры Dungeon & Fighter Mobile до 18 млрд юаней ($2,1 млрд) к концу 2024 году. Доля игры в общих продажах игр Tencent на внутреннем рынке оценивается примерно в 5%.

Издатель активно продвигает игру, привлекая китайского актера Дилрабу Дилмурат в качестве лица бренда Dungeon & Fighter Mobile и предлагая игрокам возможность заработать денежные призы, приглашая своих друзей через WeChat. Кроме того, Tencent вставляла анимированную рекламу игры в каждый разговор в WeChat, где упоминалось название игры или слова, связанные с ней.

Успех игры в Китае заставил Tencent пересмотреть свои традиционные стратегии. В четверг компания решила удалить Dungeon & Fighter Mobile из магазинов приложений для Android, управляемых китайскими производителями смартфонов, такими как Huawei Technologies Co. и Oppo, указав на неопределенные "корректировки" в их сотрудничестве.

Руководство Tencent долгое время было недовольно 50% комиссией, которую магазины приложений взимают с внутриигровых покупок. В связи с этим, Tencent решила отказаться от магазинов приложений, позволяя пользователям загружать игру непосредственно из своих источников и избегая комиссий посредников.