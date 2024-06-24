Сотрудничество двух компаний должно снизить расходы и затраты по времени на создание модели, отвечающей всем требованиям

Компания McLaren уже занимается созданием суперкроссовера для того же рыночного сегмента, что и Ferrari Purosangue. По информации от Carscoops и высказыванию одного из руководителей Pierce Scott, McLaren планирует использовать заимствованную платформу для экономии на разработке новой архитектуры, причем в качестве потенциального партнера назван BMW.

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По словам Pierce Scott, у McLaren есть все необходимые технологии для производства суперкаров, такие как опыт работы с композитами, электрификация двигателей и другие. Однако, разработка платформы для кроссовера требует значительных инвестиций, поэтому McLaren планирует сотрудничество с компанией, уже прошедшей этот путь.

Помимо BMW, компания ведет переговоры с азиатским концерном. Завершение проекта запланировано на конец 2024 года, но помимо финансовых условий необходимо также учитывать технические требования McLaren. В компании не планируют выпускать полностью электрический внедорожник в ближайшие годы и вместо этого рассматривают гибридную версию.

Новый гиперкар также планируется на текущий год с индивидуальным V8 двигателем, хотя силовая установка будет гибридной и получит более 1000 лошадиных сил. Как будет выглядеть суперкроссовер, в McLaren пока не определено, но уже известно, что он будет самой практичной моделью в линейке.