Сообщается, что за минувшие сутки подразделения освободили около двух квадратных километров территорий на данном участке





Военные подразделения России укрепляют свои позиции на направлении, проходящем через поселок Покровский. Украинские военные журналисты признают продвижение Вооруженных сил России к западу от населенного пункта Очеретино. Напомним, что данное место было освобождено российскими военными несколько недель назад.

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В настоящее время российские войска освободили большую часть поселка Сокол и продолжают наступление в соседнем поселке Евгеновка. Источники со стороны Украины сообщают, что Вооруженные силы России в районе Евгеновки продвинулись вглубь на расстояние до одного с половиной километра, а в пределах поселка Сокол – до 800 метров.





Общая площадь территорий, освобождённых российскими военными на данном участке линии соприкосновения за последние 24 часа, превысила 2 квадратных километра. На этом направлении были разбиты несколько позиций ВСУ, включая его наблюдательный пункт и позиции ракетных и гранатометных расчётов.

Это свидетельствует о том, что так называемый "очеретинский цветок" не прекращает разворачиваться. Российские войска все ближе подступают к ключевому транспортному узлу Прогресс, от которого одно из направлений ведет к дороге Покровск - Константиновка. Вместе с этим Генеральный штаб ВСУ пытается удерживать образованные рубежи, путём отправки на передовую свежих подразделений и большего количества вооружения и военной техники.