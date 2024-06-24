Военные подразделения России укрепляют свои позиции на направлении, проходящем через поселок Покровский. Украинские военные журналисты признают продвижение Вооруженных сил России к западу от населенного пункта Очеретино. Напомним, что данное место было освобождено российскими военными несколько недель назад.
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В настоящее время российские войска освободили большую часть поселка Сокол и продолжают наступление в соседнем поселке Евгеновка. Источники со стороны Украины сообщают, что Вооруженные силы России в районе Евгеновки продвинулись вглубь на расстояние до одного с половиной километра, а в пределах поселка Сокол – до 800 метров.
Общая площадь территорий, освобождённых российскими военными на данном участке линии соприкосновения за последние 24 часа, превысила 2 квадратных километра. На этом направлении были разбиты несколько позиций ВСУ, включая его наблюдательный пункт и позиции ракетных и гранатометных расчётов.
Это свидетельствует о том, что так называемый "очеретинский цветок" не прекращает разворачиваться. Российские войска все ближе подступают к ключевому транспортному узлу Прогресс, от которого одно из направлений ведет к дороге Покровск - Константиновка. Вместе с этим Генеральный штаб ВСУ пытается удерживать образованные рубежи, путём отправки на передовую свежих подразделений и большего количества вооружения и военной техники.