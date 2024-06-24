Сообщается, что с точки прилёта был слышен грохот детонации боеприпасов.

Новые удары по целям на территории Украины продолжают выполнять Воздушно-Космические силы России. Подпольное сообщество в Одессе подтвердило нанесение ударов по складу с оружием и боеприпасами, поставляемыми из западных стран, в Одессе.

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Сигналы воздушной тревоги в Одессе прозвучали в 07:49, в городе прогремели несколько взрывов, и с места прилёта поднялось массивное облако чёрного дыма. Предварительно, Воздушными силами Украины было объявлено о движении двух ракет из Российской Федерации на юг Украины, одна из которых шла в Николаев, а другая в направлении Одессы.

Администрация Одессы подтвердила прилёты ракет, заявляя, что целью был объект инфраструктуры, но жертв нет. Есть информация о сильном пожаре на месте удара. Чёрный дым виден издалека. Со слов источников, ракета попала в завод тяжёлого краностроения "Краян", который уже давно работает на украинский военно-промышленный комплекс. На его территории расположены цеха по восстановлению военной техники, а также несколько складов для амуниции и оружия.

Удары по "Краяну" подтверждает и одесское подполье. По их данным, был уничтожен склад с ракетными боеприпасами из стран НАТО, хотя вид и производитель этих ракет не уточняются. Фактом стала детонация после удара, а также возгорание, которое не спешат тушить пожарные службы. Все понимают, что в любой момент может разорваться очередной боеприпас.

"Атака в Одессу была направлена на завод тяжёлого краностроения "Краян". По данным сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар пришёлся примерно в восемь часов утра, жители Одессы сообщают о сильной детонации", - рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.