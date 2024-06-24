Данный автомобиль разработан специально для соревнований Pikes Peak.

Итальянская компания Kimera Automobili, основанная экс-гонщиком Лукой Бетти, и которая уже несколько лет восстанавливает раллийные автомобили Lancia Rally 037, частично раскрыла свой новый и самый экстремальный проект на сегодняшний день. Это спортивное авто K39, созданное специально для участия в ежегодных соревнованиях по скоростному подъему на Pikes Peak. Оно появится на старте в следующем году.

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Kimera начала проект по «реинкарнации» Lancia Rally 037 — последнего моноприводного авто, победившего в конструкторском кубке WRC, в 2021 году, представив заднеприводную модель Evo37. Она сохранила узнаваемый дизайн, но была немного увеличена по размерам, имея углепластиковый кузов на трубчатом шасси и LED-освещение. Несколько технических решений были взяты из более поздних моделей Lancia, включая Delta S4 и Delta Evoluzione. Внутри колесной базы установили 2.15-литровый мотор с механическим компрессором и турбиной, развивающий 505 л.с. и 550 Нм крутящего момента, работающий с механической или последовательной коробкой передач. Все 37 запланированных к производству экземпляров были быстро проданы коллекционерам.

Затем появился Kimera Evo38 — полноприводное спортивное авто в стиле Integrale с измененным аэродинамическим обвесом и двигателем, выдающим 600 лошадок. Будет построено 38 таких купе, больше половины из них уже продано.

K39 — это дальнейшее развитие моделей Evo37 и Evo38. У этого автомобиля, который не предназначен для повседневного использования на дорогах, имеется еще более агрессивное аэродинамическое оборудование, включая массивный передний сплиттер, заднее антикрыло, диффузор и стабилизатор на крыше. Также присутствует множество вентиляционных отверстий, а кузов выполнен в классическом стиле Martini Racing, который был популярен в 70-80 годы. Информация о салоне и технических характеристиках на данный момент не разглашается, но говорят, что двигатель будет издавать много звука во время гонки на Pikes Peak.

Соревнование Pikes Peak International Hill Climb в 2024 году состоится в уикенд 23 июня. Среди участников будут новые электромобили, включая доработанный кроссовер Hyundai Ioniq 5 N и специально построенный пикап Ford F-150 Lightning SuperTruck.