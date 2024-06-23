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Zelikman
Российские войска повторно ударили по объектам ВСУ в Харьковской области
Сообщается, что в результате атаки была остановлена переброска украинских резервов и бронетехники по железной дороге на передовую

  Российские войска провели ряд атак по военным и инфраструктурным объектам киевского правительства в Харьковской области. По свежим данным, удары были сосредоточены преимущественно на позициях Вооруженных сил Украины и пунктах хранения военной техники. В известных случаях, ударами были затронуты те территории региона, откуда украинские формирования наносили удары по Белгородской области. С самого утра по Белгороду и приграничной зоне было выпущено свыше сотни снарядов, включая, согласно ряду источников, и ракетные снаряды Чешской реактивной системы залпового огня "Вампир".

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  Есть информация, что огневое поражение украинским силам было нанесено в окрестностях завода по производству бронетехники, где было скопление большого количества военного оборудования. Также были атаки по объектам военно-промышленного комплекса, которые киевские власти пытаются восстановить после предыдущих авиационных налётов. По информации сторонника Киева в Харькове, в большинстве районов города отключили электричество, что привело к остановке работы метро.

  Нештатная ситуация с электроэнергией также повлияла на возможность украинских формирований перемещать силы и технику по железнодорожным путям. Было остановлено несколько поездов с военным персоналом и бронированной техникой, которые приближались к Харькову. Вероятно, в ближайшее время с зоны боевых действий поступит более подробная информация о результатах ударов.

#сво #техника #всу #армия #оружие #авиация #бои #наступление #удар
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