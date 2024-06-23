Сообщается о поражении объектов в Житомирской, Киевской и Харьковской областях

Сообщается, что в период с вечера 22 июня до утра 23 июня российские вооруженные силы атаковали несколько объектов в различных регионах, контролируемых киевскими формированиями.

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Имеется информация о нескольких взрывах в Житомирской области. Сначала в регион прибыли российские беспилотные летательные аппараты "Герани-2 ", затем по ключевыми объектам были запущены крылатые ракеты. Аналогичные действия произошли в Киеве, где были выведены из строя радиолокационные станции противовоздушной обороны украинских войск, а следом нанесен серьезный ущерб промышленным объектам. В других частях Киевской области также произошли взрывы. Сообщается, что использовались ракеты "Калибр".

Помимо этого, были слышны взрывы в Харьковской области вечером и ночью, когда были поражены позиции Вооруженных сил, Главного управления разведки и Национальной гвардии Украины. Также пострадало учреждение, где проводились военно-врачебные осмотры для военнослужащих, переводимых из полиции в гвардию на Северное направление. В этом учреждении находился штаб национальной гвардии по планированию операций в Харьковской области.

По последним информационным данным, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже заявил, что все ракеты и беспилотники, использовавшиеся в атаках, были сбиты средствами противовоздушной обороны.