Сообщается, что подразделения постепенно вытесняют ВСУ из посёлка Евгеновка.

Войска Российской Федерации продвигаются на Покровском участке линии боевого соприкосновения. Известно, что за последние сутки войсковые части вытеснили украинские соединения из восточной половины населенного пункта Евгеновка.

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Подразделения Вооруженных сил Украины, понеся потери, отступили к западу от так называемой Евгеновской балки, в район населенного пункта Восход, который находится южнее Евгеновки. Параллельно российская армия захватила контроль над территориальным участком к северо-востоку от Евгеновки, общая площадь освобождённых территорий составила свыше 3 квадратных километров.

Продолжается наступление к ключевому транспортному узлу в районе Прогресса. От него один из дорожных путей ведет в сторону Покровска, который является основным городом для транспортировки оружия, боеприпасов и личного состава для группировки украинских формирований на Донбассе.

По словам военных корреспондентов, благодаря решительным действиям российских соединений, киевские подразделения вынуждены отступать к западу и в черте посёлка Сокол. До 60% территории данного населённого пункта, находящегося к юго-западу от Очеретино, теперь неподконтрольно украинским вооруженным силам.