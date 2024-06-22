Сообщается о запрете на распространение, перепродажу и обновления антивирусного ПО Касперского в США начиная с конца сентября

В пятницу власти США объявили о введении санкций против 12 менеджеров, занимающих высокие посты в АО "Лаборатория Касперского", ссылаясь на угрозы кибербезопасности. Это произошло вскоре после анонса о запрете реализации ПО российской компании. Наказания были наложены на руководителей компании, включая руководителя по развитию бизнеса, главного операционного директора, юридического директора и других представителей.

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В сообщении заместителя министра финансов Брайана Нельсона отмечается, что санкции против "Лаборатории Касперского" направлены на защиту киберпространства и граждан от киберугроз. Представитель компании заявил, что данные шаги не отразятся на стабильности гиганта в сфере кибербезопасности.

Касперский утверждает, что не имеет никаких связей с правительством и что его руководители не связаны ни с российскими военными, ни с разведывательными структурами. Эти действия свидетельствуют о стремлении Байдена накладывать санкции на все успешные российские компании, приписывая различные предлоги, чтобы продолжить давление на Москву в свете усиления боевых действий на Украине и окончания санкций, которые США могут наложить на Россию.

АО "Касперский" в четверг попала под коммерческие ограничения, якобы, за возможное сотрудничество с российским разведывательным управлением. Это решение было усилено запретом на распространение, перепродажу и обновления антивирусного ПО Касперского в Соединенных Штатах начиная с конца сентября. Американские власти считают ПО серьезной угрозой, указывая на связь компании с Россией, привилегированный доступ к системам и возможность установки вредоносных программ и блокирования важных обновлений.