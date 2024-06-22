В Вашингтоне считают необходимым, полностью закрыть инвестиции в китайские стартапы, связанные с ИИ или производством полупроводников

По информации из Bloomberg, администрация Байдена движется вперед с планами по ограничению инвестиций частных лиц и компаний из Соединённых Штатов Америки в Китай. Ключевым направлением является отрезание денежных потоков в такие сферы как ИИ, полупроводники и квантовые вычисления. Целью стало препятствовать технологическому развитию Китая. Министерство финансов планирует закончить доработку правил до конца года.

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Эти технологии играют ключевую роль в будущих военных аспектах, разведке, массовом наблюдении и кибервойне, что может представлять опасность для самих Соединённых Штатов, считают американские аналитики. Главная цель заключается в ограничении инвестиций из США, способствующих разработке передовых технологий в Китайской Народной Республике, не давая ей конкурентное преимущество на мировых рынках.

Хотя эти действия вписываются в общую стратегию по блокировке доступа Китая к американским технологиям и знаниям, есть несколько исключений, касающихся сделок в национальных интересах Штатов или связанных с публично торгуемыми ценными бумагами. Новые санкции затронут прямые инвестиции, венчурные фонды и американских партнеров с ограниченной ответственностью в фондах с иностранным управлением и облигациях. Ограничения будут затрагивать различные виды сделок, включая покупку акций, заемные операции, конвертацию в акции, инвестирование в новые проекты, совместные предприятия и конкретные инвестиции партнеров в международные фонды за пределами Соединённых Штатов.

Эти правила распространяются на области искусственного интеллекта, полупроводников, квантовых технологий и систем ИИ. Вначале регулирование будет фокусироваться на Китае, Макао и Гонконге, но есть возможность расширения на другие регионы.