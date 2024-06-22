Сообщается, что в обновлении улучшена поддержка OpenVR и OpenXR, а также снижен объем памяти, используемой на картах AMD.

21 июня Arntzen Software, известный разработчик программного обеспечения, выпустил новую версию 2.13 VKD3D Proton. В этом обновлении реализована модель шейдеров 6.8, улучшена поддержка OpenVR и OpenXR, снижен объем памяти, используемой на картах AMD, добавлена поддержка Nvidia Reflex и исправлены некоторые графические проблемы. Основной фокус VKD3D Proton - улучшение поддержки DirectX12 в играх для Linux, работающих под управлением Valve Proton, с возможным внедрением улучшений в Mainline Proton.

реклама

Хотя новости о Valve Proton могут быть связанны с Steam Deck, следует отметить, что Proton предназначен для всех геймеров на Linux. Ветка VKD3D Proton, ориентированная на разработчиков, сосредоточена на оборудовании высокого класса. В обновлении улучшена поддержка Proton для адаптеров с недостаточным объемом видеопамяти, а именно ограничения на карты с менее 8 ГБ. Это поможет избежать использования системной памяти ReBAR в неподходящее время, что может вызвать потерю производительности. Также добавлена поддержка Nvidia Reflex для устранения подлагивания.

В рамках этого обновления исправлены игры: Assassin's Creed: Mirage, Ghost of Tsushima: Director's cut, Halo: Infinite, Hellblade 2: Senua's sacrifice и Arma reforger. Были сделаны исправления в Halo: Infinite и Assassin's Creed: Mirage, где последняя страдала от случайного повреждения геометрии. Ghost of Tsushima: Director's cut получила улучшение производительности за счет перераспределения изображений, что помогло избежать заиканий.