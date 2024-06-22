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Zelikman
Ferrari построит новый завод для выпуска своих автомобилей
Сообщается, что предприятие начнёт производство уже в 2025 году

  Компания Ferrari поставила перед собой задачу сократить время процесса создания и выпуска новых моделей. Для этого было построено новое предприятие рядом с основным заводом в городе Маранелло. По информации Reuters, генеральный директор итальянского бренда Бенедетто Винья лично озвучил эту новость.

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  Новый комплекс, который называется E-Building, занимает площадь 42 500 квадратных метров и обошелся компании примерно в 200 миллионов евро. Целью завода будет не только увеличение общей производственной мощности до 20 тысяч машин в год, но и повышение гибкости и скорости производственных процессов. Винья отметил, что в настоящее время процесс разработки и сборки новых моделей замедляется из-за необходимости использования одних и тех же ресурсов.

  Основным способом увеличения прибыльности Ferrari считается развитие возможностей по персонализации автомобилей. Благодаря новому оборудованию и перераспределению задач между двумя площадками, компания планирует повысить эффективность и в этом направлении.

  По словам Бенедетто Винья, первые автомобили с завода E-Building появятся в январе 2025 года. Годом позже там начнется серийное производство первого электромобиля бренда. Ранее сообщалось, что цена этого автомобиля составит более 500 тысяч евро.

#техника #автомобили #производство #завод #ferrari
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