Также Китай ужесточает законы, направленные на наказание сторонников независимости острова

В течение последних двух дней власти Китая направили 66 военных самолетов в район Тайваня, что представляет собой значительное увеличение военной активности в последнее время. Пекин начал ужесточать законы, направленные на наказание сторонников независимости Тайваня, и подобные вылеты самолетов становятся обычной практикой во время напряженности между странами.

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Согласно сообщению Министерства национальной обороны, Тайвань заметил, что военные самолеты Народно-освободительной армии патрулировали воздушное пространство острова в течение 48 часов, начиная с 20 июня. Некоторые из них даже приблизились на расстояние до 56 километров от острова.

Китай часто увеличивает подобную активность в периоды напряженности между двумя странами. В 2023 году был зафиксирован рекордный случай, когда 103 военных самолета Китая курсировали вблизи Тайваня в течение 24 часов, что было воспринято как выражение недовольства по поводу визитов американских официальных лиц.

Последние инциденты произошли во время разработки Китаем законов, направленных на наказание тех, кто поддерживает независимость Тайваня. Это считается усилением давления на нового президента острова. Согласно опубликованному заключению высшего суда Китая, действия, которые могут привести к уголовной ответственности, включают поддержку членства Тайваня в международных организациях, обмены и военные контакты с другими странами.

В данном заявлении не упоминаются правящая демократическая прогрессивная партия Тайваня, новый президент Лай Цин-тэ или его предшественница Цай Инь-вэнь, но все они работают над увеличением международного признания демократически управляемого Тайваня, который Китай стремится присоединить.