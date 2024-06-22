Данные видеоадаптеры предназначены для профессиональных задач и имеют двухслотовое турбинное исполнение

Компания Gigabyte продемонстрировала новейшие модели видеокарт Radeon Pro W7900 AI Top 48G и Radeon Pro W7800 AI Top 32G, которые являются вариантами видеокарт AMD Radeon Pro. Эти карты не ориентированы на игровую аудиторию, а предназначены для профессиональных пользователей: разработчиков AI, создателей контента и пользователей рабочих станций.

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Видеокарта Radeon Pro W7900 AI Top 48G создана на базе Radeon Pro W7900 Dual Slot и имеет новый дизайн с черным кулером и компактным корпусом. Она оборудована 6144 шейдерами, 48 ГБ памяти GDDR6 и обеспечивает производительность 61,3 тфлопс при пропускной способности памяти 864 ГБ/с. Карта имеет четыре порта DisplayPort 2.1 и один порт Mini DisplayPort 2.1, поддерживая различные конфигурации мониторов.

Radeon Pro W7900 AI Top 48G требует источника питания 750 Вт через два 8-контактных разъема PCIe. Максимальное потребление адаптера может составлять 295 Вт. Кулер видеокарты Gigabyte отличается незначительно от оригинала AMD, и различия заметны, в основном, в дизайне корпуса и расположении наклейки "AI Top".

Карта Radeon Pro W7800 AI Top 32G также основана на архитектуре Navi 31, однако, имеет меньшее количество шейдеров и памяти. С производительностью 45,2 тфлопс и пропускной способностью памяти 576 ГБ/с, она подходит для пользователей, которым не требуется такой объем ресурсов, как у Radeon Pro W7900 AI Top 48G. Карта также требует 700-ваттного блока питания для нормальной работы. Максимальное потребление этой модели составляет 260 Вт.