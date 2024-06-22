Сообщается о взрывах в Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях

В ночь с 21 на 22 июня были проведены очередные авиаудары на объекты военной инфраструктуры в различных регионах, которые находятся под контролем украинского правительства. Для ударов было использовано разнообразное вооружение, включая беспилотники-камикадзе и ракеты, выпущенные с фронтовых бомбардировщиков.

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В результате авианалёта на город Стрый Львовской области было подтверждено поражение энергетического объекта. Также сообщается об уничтожении парка с военной техникой, переброшенной членами Североатлантического Альянса, на территорию Львовской области.

О прилётах также сообщается из Винницкой области, там российская армия уничтожила инфраструктуру военной логистики. Часть ракет направилась в Хмельницкую область, на территории которой были ликвидированы средства противовоздушной обороны украинских формирований.

Несколько взрывов было зафиксировано минувшей ночью в Волынской области, где пострадали склады в районе Луцка. Скорее всего, также затронуты склады с вооружением, поставляемым от союзников из военно-политического блока НАТО.

Вместе с этим, есть информация об интенсивных ударах в Ивано-Франковской области, где российской авиацией были повреждены объекты противовоздушной обороны и пункты переброски техники и личного состава. Поступают сообщения о взрывах в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Имеются данные, что использовались ракеты "Калибр". Вероятно, поражение украинских объектов производилось в боевых кораблей.